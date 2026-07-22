ترامب يتوّعد.. إيران تحذر: سنضرب منشآت الطاقة في المنطقة

حذرت إيران من استهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في المنطقة، مؤكدة أنها سترد على أي هجوم يطال جسورًا أو محطات كهرباء داخل أراضيها، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” عن مصدر عسكري إيراني.

وجاءت تصريحات المصدر العسكري ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن الولايات المتحدة ستستهدف جسرًا أو محطة طاقة في إيران مقابل كل سفينة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز.

وقال المصدر العسكري الإيراني إن بلاده تمتلك “إرادة فولاذية” في ممارسة سيادتها على مضيق هرمز، ولن تسمح، بحسب تعبيره، بتحول المضيق إلى عامل تهديد ضد إيران.

وأضاف أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكون آمنًا في حال جرى التنسيق مع إيران ووفق الترتيبات التي تحددها، محذرًا من أن طهران لن تتراجع عن موقفها بشأن إدارة أمن المضيق على المدى البعيد.

وأكد المصدر أن أي استهداف أمريكي لجسر أو محطة كهرباء في إيران سيقابله وضع العديد من البنى التحتية والجسور في المنطقة تحت دائرة الاستهداف، بما في ذلك منشآت الطاقة التي توجد فيها مصالح أمريكية.

وتابع المصدر العسكري الإيراني أن الولايات المتحدة، بحسب قوله، وصلت خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى قناعة بأن إيران قادرة على استهداف أي موقع تريده، معتبرًا أن أي تصعيد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى نتائج وصفها بالسيئة لواشنطن.

وتأتي هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت حيوية في إيران، في حال تعرضت سفن في مضيق هرمز لهجمات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرًا أو محطة طاقة في طهران أو محيطها مقابل استهداف أي سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو قذيفة أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته تستعد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة، واصفًا إياها بأنها ستؤدي إلى “إعلان الحداد” في الولايات المتحدة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الضربات الأمريكية على إيران إلى 53 قتيلًا و592 مصابًا منذ 27 يونيو وحتى 22 يوليو، وفق ما نقلته وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور.

وأوضح كرمانبور أن بين القتلى 6 نساء و3 أطفال دون سن 18 عامًا، بينما تضم قائمة المصابين 39 امرأة و23 طفلًا ومراهقًا، مشيرًا إلى أن 535 مصابًا غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، فيما يواصل 36 آخرون تلقي الرعاية الطبية.