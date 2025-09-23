ترامب يحذّر من تناول الـ«باراسيتامول».. والصحة العالمية تردّ!

في تصريحات مثيرة للجدل، أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب النساء الحوامل بعدم تناول دواء الباراسيتامول (المعروف تجارياً باسم “تايلينول”)، معبراً عن مخاوفه من احتمال ارتباط استخدامه خلال الحمل بارتفاع خطر الإصابة باضطراب التوحد لدى الأطفال.

وخلال فعالية في البيت الأبيض مخصصة للتوعية بمرض التوحد، قال ترامب بحزم: “لا تتناولنه!”، مشيراً إلى أن استخدام هذا الدواء المسكن والخافض للحرارة أثناء الحمل قد يكون سبباً في ارتفاع معدلات التوحد في الولايات المتحدة. كما أثار ترامب مخاوف بشأن اللقاحات، ما أثار ردود فعل متباينة بين الخبراء.

في المقابل، ردّت منظمة الصحة العالمية على هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في جنيف، مؤكدة أن الأدلة العلمية المتاحة حتى الآن بشأن علاقة الباراسيتامول أثناء الحمل بمرض التوحد “غير قاطعة” و”متضاربة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصحة العالمية، تاريك ياشاريفيتش: “بعض الدراسات القائمة على الملاحظة أشارت إلى وجود صلة محتملة، لكن البيانات لا تزال غير حاسمة، وعدد من الدراسات الأخرى لم تجد أي ارتباط يُذكر”.

وشدّد على أن إثبات وجود علاقة سببية يتطلب تكرار النتائج عبر دراسات متعددة، داعياً إلى توخي الحذر وعدم القفز إلى استنتاجات غير مدعومة علمياً.

كما أكد على أهمية الحذر عند استخدام الأدوية خلال الحمل، خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأولى التي تعتبر المرحلة الأهم في نمو الجنين.

يُذكر أن ترامب أشار إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالتوحد في الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، حيث كانت تسجل حالة إصابة واحدة لكل 10 آلاف طفل، فيما أصبحت اليوم حالة واحدة لكل 31 طفلاً، بحسب تصريحاته.

بدورهم، يؤكد الخبراء أن التوحد اضطراب معقد يتأثر بعوامل وراثية وبيئية متعددة، وأن ارتفاع الحالات يعود بشكل رئيسي إلى توسيع تعريف المرض وتحسين طرق التشخيص، ويحذر العلماء من أن التحذيرات غير المستندة إلى أدلة علمية قد تسبب توتراً وتضليلاً بين الجمهور.

يُذكر أن إدارة ترامب واجهت ضغوطاً من حركة “لنجعل أمريكا صحية مجدداً” بقيادة وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، للمزيد من الشفافية بشأن أسباب ارتفاع حالات التوحد في البلاد.