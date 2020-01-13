ترامب يخاطب طهران باللغة الفارسية.. لا أهتم بالتفاوض.. لا تقتلوا المحتجين

ترامب يغرد باللغة الفارسية ويطلب عدم قتل المحتجين [انترنت]

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى باللغة الفارسية، قائلًا، إنه لا يهتم كثيرًا بالتفاوض مع إيران، مكررًا تأكيده على أنه لن يسمح بامتلاك طهران لأسلحة نووية.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدته، الاثنين، النظام الإيراني بـ”عدم قتل المحتجين”، حيث تشهد العاصمة الإيرانية احتجاجات كبيرة مناوئة للنظام، على خلفية اعتراف السلطات بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ إيراني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا.

وكتب ترامب في تغريدة له على تويتر، باللغتين الفارسية والإنجليزية، “قال مستشار الأمن القومي اليوم إن العقوبات والاحتجاجات وضعت إيران (تحت ضغط كبير) وستجبرها على التفاوض، في الحقيقة، لا يهمني إذا كانوا سيتفاوضون أم لا. إنها مسؤوليتهم، لكن لن تمتلك إيران أسلحة نووية، و(لا تقتلوا المحتجين)”.

كان الرئيس الأمريكي، كتب في وقت سابق، الأحد، كتب تغريدتين باللغة الفارسية، في أعقاب خروج مظاهرات مناوئة للنظام، في مناطق عدة بإيران، وفقا لمقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في تغريدته: “إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا: وقفت معكم منذ بداية رئاستي، ستواصل حكومتي الوقوف معكم. نحن نتابع احتجاجاتكم عن كثب، وشجاعتكم مصدر إلهام لنا”.

وتابع في تغريدة منفصلة: “على الحكومة الإيرانية السماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبه والإبلاغ عن وقائع الاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني. لا يمكن أن يكون هناك مذبحه أخرى ضد المتظاهرين السلميين، ولا إغلاق للإنترنت. العالم يراقب