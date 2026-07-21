ترامب يردّ على ممداني: نتنياهو لن يُعتقل في أمريكا بأي شكل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يواجه خطر الاعتقال داخل الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، وذلك ردًا على تصريحات أطلقها عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني بشأن بحث إمكانية اتخاذ إجراء قانوني بحقه خلال زيارته المحتملة للمدينة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن نتنياهو “يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه ما وصفه بالتهديدات الإيرانية المستمرة.

وأضاف ترامب أن الأشخاص الذين “يجب اعتقالهم”، بحسب تعبيره، هم من قادوا إيران إلى ما وصفه بـ”دوامة غير مسبوقة من الموت والدمار”، منتقدًا تعامل الإدارات الأمريكية السابقة مع الملف الإيراني، ومعتبرًا أن مواجهة هذا الأمر كان يجب أن تبدأ منذ سنوات.

وجاءت تصريحات ترامب عقب جدل سياسي وقانوني أثارته مواقف عمدة نيويورك زهران ممداني، الذي تحدث عن إمكانية قيام سلطات المدينة بدراسة صلاحياتها القانونية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” إن إدارته تجري “نقاشًا قانونيًا نشطًا” مع الدائرة القانونية في المدينة، لبحث ما إذا كانت هناك صلاحيات تسمح باتخاذ هذا الإجراء.

ووصف ممداني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “مجرم حرب”، وقال إن “مكانه الطبيعي هو لاهاي”، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات مرتبطة بالحرب في قطاع غزة.

وأكد عمدة نيويورك أن سلطات المدينة ستعمل ضمن حدود القانون، موضحًا أنها “ستفعل كل ما يسمح به القانون لكنها لن تبتكر قوانين جديدة لتحقيق ذلك”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل الدولي حول مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، إلى جانب تصاعد التوترات السياسية والعسكرية المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تأتي في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان مواقف داعمة لإسرائيل في ظل التطورات الإقليمية، بينما تواجه زيارة المسؤولين الإسرائيليين للولايات المتحدة نقاشات قانونية وسياسية متزايدة على خلفية الحرب في غزة.

وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب مسؤولين آخرين، في إطار تحقيقات مرتبطة بالوضع في قطاع غزة، وهو ما رفضته إسرائيل، بينما أثارت المذكرة نقاشًا واسعًا حول التزامات الدول الأعضاء في المحكمة وإمكانية تنفيذها على أراضيها.