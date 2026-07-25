ترامب يسخر من شومر: سأرسل له زياً فلسطينياً لاستقبال نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، في وقت يستعد فيه الطرفان لعقد لقاء جديد في البيت الأبيض لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الجمعة، حيث تحدث عن زيارة نتنياهو المرتقبة، كما وصف السناتور الأمريكي تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بأنه “فلسطيني”.

وقال ترامب: “سأرسل له (أي لشومر) غداً زياً فلسطينياً جميلاً، حتى يتمكن من استقبال بيبي نتنياهو عندما يأتي إلى المدينة خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف ترامب عن شومر، وهو يهودي: “لقد أصبح فلسطينياً”، مشيراً على سبيل المزاح إلى أن الشريعة الإسلامية أصبحت مرجعيته “التأسيسية الجديدة”.

وكانت جماعات أمريكية للدفاع عن حقوق المسلمين واليهود انتقدت في وقت سابق تصريحات ترامب بشأن شومر، معتبرة أن استخدام وصف “فلسطيني” جاء في سياق يحمل معنى ازدرائياً وإهانة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن نتنياهو سيغادر إلى واشنطن الاثنين، على أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.

وقال المكتب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إن نتنياهو سيحضر خلال الزيارة مراسم جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي وصفه بأنه “صديق إسرائيل”.

وتوفي السيناتور ليندسي غراهام هذا الشهر عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد ما وصفه مكتبه بأنه “مرض قصير ومفاجئ”، وعُرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وبعلاقته الوثيقة مع نتنياهو.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غراهام، قائلاً: “سارة (زوجة نتنياهو) وأنا نشعر بالألم مع الشعب الأميركي على فقدان صديقنا العزيز، السيناتور ليندسي غراهام”.

وأضاف نتنياهو: “في لقائنا الأخير قلت إن ليندسي صديق كبير لإسرائيل وصديق عزيز لي، وليس لدينا صديق أفضل منه”.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمسار الحرب مع إيران، حيث سيكون اللقاء السادس بين نتنياهو وترامب منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وتربط ترامب ونتنياهو علاقة وثيقة، إذ وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي بأنه “أكبر صديق لإسرائيل في البيت الأبيض”.

وفي الفترة الأخيرة، تراجعت العلاقة بين ترامب ونتنياهو بعد توصل الولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم مع إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية بأن نتنياهو يسعى منذ أسابيع لعقد لقاء مع ترامب، وسط تكهنات بشأن وجود خلافات بين الجانبين.

وتأتي زيارة نتنياهو بعد أيام من استقبال الرئيس الأمريكي للرئيس اللبناني جوزيف عون، ضمن جهود أمريكية مرتبطة بتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” ونزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.

وتركز لقاء ترامب وعون على ملف انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وهو مطلب لبناني في إطار تنفيذ اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل برعاية واشنطن.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب مع نتنياهو الملف اللبناني، إلى جانب مسار الحرب على إيران التي اندلعت بعد ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

كما تأتي زيارة نتنياهو بعد تسعة أشهر من زيارة ترامب إلى القدس في أكتوبر 2025، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن مفاوضات أفضت إلى وقف إطلاق النار في غزة.