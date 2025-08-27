ترامب يشعل حرب الرسوم مع الهند.. «أدنوك» تعزز حضورها في السوق الآسيوي

دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 50 بالمئة حيّز التنفيذ الأربعاء، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين البلدين رغم ما يجمعهما من شراكة استراتيجية واسعة.

الرسوم الجديدة تشمل إضافة 25 بالمئة على واردات الهند من النفط الروسي، تُضاف إلى الرسوم السابقة البالغة 25 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات الهندية، ما يجعل إجمالي الرسوم المفروضة على صادرات رئيسية للهند نحو السوق الأميركية يصل إلى 50 بالمئة.

وتطال هذه الرسوم قطاعات واسعة من الصادرات الهندية، أبرزها الملابس الجاهزة، الأحجار الكريمة والمجوهرات، الأثاث، الأدوات الرياضية، الأحذية، إضافة إلى بعض المواد الكيميائية، وبهذا تصبح الهند ضمن قائمة الدول التي تواجه أعلى التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.

ويُنظر إلى القرار كتصعيد جديد في حرب ترامب التجارية التي امتدت من الصين إلى شركاء آخرين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات محتملة على سلاسل التوريد العالمية وأسواق الطاقة، خصوصًا أن واشنطن ربطت جزءًا من الإجراءات بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي، في سياق الضغوط الأميركية لتقليص إيرادات موسكو.

والهند، التي تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، من أبرز الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا ستكون صناعة الأزياء والمجوهرات، التي تُشكل حجر زاوية في صادراتها، إلى جانب الأثاث والمواد الكيميائية.

وحذر اقتصاديون من أن الخطوة قد تفتح الباب أمام إجراءات انتقامية من جانب نيودلهي، سواء بفرض رسوم على منتجات أميركية أو بإعادة النظر في اتفاقات تجارية ثنائية، وهو ما قد يؤثر على الاستثمارات المتبادلة والتعاون في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة.

في المقابل، ترى الإدارة الأميركية أن هذه الرسوم تمثل ورقة ضغط لإجبار الهند على التماشي مع العقوبات الغربية ضد روسيا، وتقليص اعتمادها على النفط الروسي بأسعاره المخفضة، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للحفاظ على موقعها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.

أدنوك توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند

أعلنت شركة أدنوك، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها 15 عاماً مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة، أكبر شركات الطاقة المتكاملة في الهند، لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، يتم تأمينها بشكل رئيسي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

وتحولت هذه الاتفاقية إلى عقد ملزم بعد أن كانت عبارة عن اتفاقية بنود رئيسية، وهو ما يعزز حضور أدنوك في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، خصوصاً السوق الآسيوية التي تشهد طلباً متنامياً على هذا المورد الحيوي، ويؤكد مكانة الشركة كمورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال.

ويتيح العقد شحن الغاز إلى أي ميناء في أنحاء الهند، بما يلبي احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ويعزز أمنها الاستراتيجي.

ومن المتوقع أن تصبح مؤسسة النفط الهندية المحدودة أكبر عميل لأدنوك في مجال الغاز الطبيعي المسال بحلول 2029، بإجمالي مشتريات تعاقدية تبلغ 2.2 مليون طن سنوياً، تشمل 1.2 مليون طن متري من جزيرة داس، ومليون طن متري من مشروع الرويس.

وفي هذه المناسبة، قال راشد خلفان المزروعي، نائب الرئيس الأول للتسويق في أدنوك: “تؤكد هذه الاتفاقية طويلة الأمد متانة العلاقات بين الإمارات والهند في مجال الطاقة، ومن خلال مشروع الرويس، سنواصل توفير المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات للمساهمة في تلبية الطلب العالمي وتزويد القطاعات الصناعية والمنازل بالطاقة المطلوبة”.

ويعد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يُطور حالياً في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، أول مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط يعمل بالطاقة النظيفة، ويتميز بانخفاض كثافة الانبعاثات الكربونية.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع عملياته التجارية في عام 2028، مع الالتزام حالياً ببيع أكثر من 8 ملايين طن سنوياً من إجمالي سعة المشروع البالغة 9.6 ملايين طن سنوياً، وفق اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع عدد من العملاء الدوليين، ما يعكس الطلب العالمي القوي على الغاز منخفض الانبعاثات.

ويستخدم المشروع أحدث التقنيات بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية، فيما أعلنت أدنوك للغاز في نوفمبر الماضي نيتها الاستحواذ على حصة أدنوك البالغة 60% في المشروع بسعر التكلفة في النصف الثاني من 2028.

وعند دخول المشروع حيز التشغيل، سيزيد من السعة الإنتاجية الإجمالية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال إلى 15 مليون طن سنوياً، أي أكثر من ضعف السعة الحالية، ما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب العالمي المتنامي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (2022)، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة، وتؤكد مكانة أدنوك كلاعب محوري في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.