رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. إلغاء مئات الرحلات الجوية في باكستان

تسببت حالة من عدم اليقين والقيود اللوجستية في إلغاء نحو 150 رحلة جوية عبر باكستان اليوم الأحد، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند واستعادة عمليات المجال الجوي. وذكرت مصادر من سلطات الطيران الباكستانية أن إلغاء الرحلات أثر على العديد من الرحلات الداخلية والدولية، بما في ذلك عشرة رحلات مقررة للحجاج.

وقد تم إلغاء ثلاث رحلات من لاهور، واثنتان من إسلام آباد، وواحدة من ملتان، مما أثار قلق الركاب المسافرين لأداء مناسك الحج. بينما يستمر مسؤولو المطارات وشركات الطيران في مراقبة الوضع، مع احتمال صدور تحديثات إضافية لاحقاً.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الشعب الباكستاني بما وصفه بـ “الانتصار” على الهند، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي خطاب متلفز موجه إلى الأمة، قال شريف: “هذا انتصار ليس فقط للقوات المسلحة، بل للأمة بأكملها”، مضيفًا: “سيذكر التاريخ كيف أسكتت القوات المسلحة والمقاتلات الباكستانية الجيش الهندي في غضون ساعات”.

وأكد شريف على ضرورة المضي قدمًا نحو حل القضايا العالقة بين الهند وباكستان، وعلى رأسها قضية كشمير المتنازع عليها، إضافة إلى ملف تقاسم موارد المياه بين البلدين. ودعا إلى “حوار جاد” مع نيودلهي للوصول إلى حلول دبلوماسية دائمة.

في سياق متصل، شكر شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وساطته التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، كما عبر عن امتنانه للدول “الصديقة” التي شاركت في جهود الحل، مشيدًا بدور الصين ووقوفها “الدائم إلى جانب باكستان في الأوقات الصعبة”.

بدورهم، أفاد مسؤولون هنود بأن الوضع في كشمير مستقر بعد ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان يوم السبت. ولم تُسجل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار منذ الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث عاد السكان إلى حياتهم الطبيعية في أول ليلة خالية من الأصوات المدوية للطائرات والمسيّرات والصواريخ التي كانت قد أدت إلى اشتعال التوترات بين البلدين.

وفي تصريحات لوكالة “برس تراست أوف إنديا”، أكد المسؤولون أن الوضع على طول خط السيطرة في كشمير كان هادئًا، مشيرين إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار تم تطبيقه بعد جهود دبلوماسية واسعة، بما في ذلك وساطة أمريكية.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار التاريخي لوقف التصعيد بين الهند وباكستان، ووصفه بأنه خطوة شجاعة من الزعامتين في البلدين. كما تعهد بزيادة التبادل التجاري مع الهند وباكستان والعمل على إيجاد حل طويل الأمد لقضية كشمير التي دامت لقرون.

وتوسطت الولايات المتحدة بين الهند وباكستان لإيقاف القتال العنيف الذي استمر لأسابيع، حيث تبادل الطرفان الهجمات بالصواريخ والمسيّرات في واحدة من أكبر المواجهات بين القوتين النوويتين في المنطقة منذ عقود.

وكانت التوترات بين البلدين قد تصاعدت بعد هجوم مسلح في 22 أبريل في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، معظمهم من السياح الهنود. وردًا على ذلك، أعلنت الهند الشهر الماضي إلغاء معاهدة مياه السند من جانب واحد، وهي الاتفاقية التي تنظم توزيع المياه بين البلدين.