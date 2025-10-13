ترامب يصل تل أبيب.. الرئيس «هرتسوغ» و«نتنياهو» في استقباله

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إلى إسرائيل لإلقاء كلمة أمام الكنيست قبل التوجه إلى شرم الشيخ بمصر للمشاركة في قمة دولية يشارك فيها عدد من قادة العالم وتركز على سبل إنهاء حرب غزة.

وحلقت طائرة ترامب على علو منخفض فوق ميدان الرهائن في تل أبيب قبل هبوطها في مطار بن غوريون، وسط حالة من التأهب والترقب في إسرائيل نظرًا لدور ترامب البارز في التوصل إلى اتفاق غزة.

وكان في استقبال الرئيس الأميركي بالمطار كل من الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي تصريحات سابقة للصحفيين في واشنطن، أكد ترامب أن الهدف من زيارته هو المشاركة في مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، قائلاً: “أنهينا الحرب في غزة.. وسنسعى إلى استعادة الرهائن يوم الإثنين أو الثلاثاء.. وهذا اليوم سيكون سعيدًا”.

وأضاف: “سنتوجه إلى المنطقة ونحن نعمل على تحديد التوقيت.. سنتوجه إلى مصر لتوقيع الاتفاق بشكل رسمي”.

في سياق متصل، انتشرت في إسرائيل حملة دعائية تروّج للدور الذي لعبه ترامب في وقف الحرب وحماية حياة الرهائن. وأظهرت بعض اللوحات الإعلانية صورة ترامب إلى جانب العلمين الأميركي والإسرائيلي، مع عبارة: “كورش الكبير على قيد الحياة”.

من هو كورش الكبير؟

كورش الكبير، أو سايرس، كان ملكًا فارسيًا وليس يهوديًا، لكنه يحتل مكانة بارزة في التراث اليهودي القديم لاعتباره حاكمًا عادلاً ومتسامحًا، أصدر مرسومًا يسمح لليهود المنفيين في بابل بالعودة إلى القدس وإعادة بناء الهيكل بعد سقوط مملكة يهوذا.

ويُنظر إليه أيضًا كأول حاكم في التاريخ أصدر مرسومًا عالميًا لحرية المعتقد، ما جعل منه رمزًا للتسامح والعدل في الذاكرة اليهودية.