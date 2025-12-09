ترامب يطالب المكسيك بإطلاق «حصص المياه» قبل نهاية ديسمبر!

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5 بالمئة على المكسيك، إذا لم توفر على الفور المزيد من المياه لدعم المزارعين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ترامب أن المكسيك انتهكت معاهدة تقاسم المياه، التي تلزمها بتسليم 1.75 مليون فدان قدم من مياه نهر “ريو غراندي” إلى الولايات المتحدة عبر شبكة من السدود والخزانات كل خمس سنوات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تطالب المكسيك بإطلاق 200 ألف فدان قدم من المياه قبل 31 ديسمبر الجاري، على أن يتم تسليم الكمية المتبقية بعد فترة وجيزة.

وأكد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن عدم استجابة المكسيك يشكل أمرًا غير عادل لمزارعي الولايات المتحدة، الذين يعانون من نقص حاد في المياه الضرورية للمحاصيل والثروة الحيوانية، خاصة في ولاية تكساس.

وفي أبريل الماضي، ذكرت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، أن المكسيك وافقت على زيادة شحنات المياه إلى تكساس وفق معاهدة عام 1944، بينما أوضحت المكسيك أنها تواجه ظروف جفاف حادة تضغط على مواردها المائية.

ومعاهدة المياه بين الولايات المتحدة والمكسيك، الموقعة عام 1944، تعد الأساس لتقاسم مياه نهري “ريو غراندي” و”كولورادو” بين البلدين.

وتلعب هذه الاتفاقية دورًا حيويًا في دعم الزراعة الأمريكية في الولايات الجنوبية، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا، حيث تعتمد المزارع على حصص المياه المقررة سنويًا.