ترامب يطلق «مجلس السلام» لإدارة غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، عن تشكيل “مجلس السلام” الذي سيتولى الإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

وأوضح البيان أن الرئيس ترامب سيرأس المجلس، الذي يضم خبراء وقادة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاقتصاد. ومن بين الأعضاء المعلنة أسماؤهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بالإضافة إلى مارك روان، وأجاي بانغا، وروبرت غابرييل.

وأضاف البيت الأبيض أن كل عضو في المجلس التنفيذي سيتولى حقيبة محددة تهدف إلى دعم استقرار غزة ونجاحها على المدى الطويل، تشمل بناء القدرات الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتأمين التمويل واسع النطاق، وحشد رؤوس الأموال.

وأشار البيان إلى تعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا للقوات الدولية للاستقرار، المكلفة بالعمليات الأمنية ونزع السلاح الشامل وضمان إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار بأمان. كما تم تعيين نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة ليكون حلقة وصل بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة القطاع بقيادة الدكتور علي شعث، الذي سيشرف على استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات المدنية وتعزيز الاستقرار اليومي.

وأوضح البيت الأبيض أن إنشاء “مجلس غزة التنفيذي” سيعزز الحوكمة وتقديم الخدمات الأساسية لشعب غزة، حيث يضم أعضاء إضافيين مثل الوزير هاكان فيدان، والفريق أول حسن رشاد، والوزيرة ريم الهاشمي، وياكير غاباي، وسيغريد كاغ، إضافة إلى بعض الأعضاء الآخرين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الأسابيع القادمة.

وأكدت الولايات المتحدة التزامها الكامل بدعم هذا الإطار الانتقالي، والعمل بشراكة مع إسرائيل والدول العربية الرئيسية والمجتمع الدولي لضمان التنفيذ السريع والناجح لخطة الرئيس ترامب.