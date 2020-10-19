«ترامب» يعد بشطب السودان من قائمة الدول الداعمة الإرهاب

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 20:45 | آخر تحديث: 19 أكتوبر 2020 - 20:37 نُشر: الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 20:45
دولي
رويترز
الخرطوم وافقت على دفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك بعد موافقة الخرطوم على دفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن الحكومة السودانية الجديدة وافقت على دفع التعويضات.

وكتب ترامب: “الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأضاف أن العدالة ستتحقق للشعب الأميركي بعد طول انتظار وأن السودان سيخطو “خطوة كبيرة إلى الأمام”.

في غضون ذلك، قال مسؤولان أميركيان في تصريحات لوكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، إن إدارة ترامب تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السودان لرفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف المسؤولان أن إعلانا بهذا الشأن قد يصدر خلال الأيام القليلة القادمة.

وفرضت العقوبات الأميركية على السودان العام 1993 على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

آخر تحديث: 19 أكتوبر 2020 - 20:37
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