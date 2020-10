«ترامب» يعد بشطب السودان من قائمة الدول الداعمة الإرهاب

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك بعد موافقة الخرطوم على دفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن الحكومة السودانية الجديدة وافقت على دفع التعويضات.

وكتب ترامب: “الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأضاف أن العدالة ستتحقق للشعب الأميركي بعد طول انتظار وأن السودان سيخطو “خطوة كبيرة إلى الأمام”.

في غضون ذلك، قال مسؤولان أميركيان في تصريحات لوكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، إن إدارة ترامب تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السودان لرفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف المسؤولان أن إعلانا بهذا الشأن قد يصدر خلال الأيام القليلة القادمة.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020