ترامب يعرض الوساطة لحل أزمة «سد النهضة».. ومصر ترد!

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها استعداده لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا بهدف التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا يؤدي الخلاف القائم حول سد النهضة إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا، مشددًا على أن حل التوترات المرتبطة بالسد يأتي في صدارة أولوياته ضمن جهوده لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح ترامب أنه مستعد لاستئناف الوساطة الأميركية بين القاهرة وأديس أبابا من أجل التوصل إلى اتفاق مسؤول ونهائي بشأن تقاسم مياه النيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدرك الأهمية الحيوية للنهر بالنسبة لمصر وشعبها.

وشدد على ضرورة ألا تسيطر أي دولة في المنطقة بشكل أحادي على الموارد المائية الحيوية لنهر النيل بما يضر بجيرانها، موضحًا أن أي اتفاق دائم يتطلب خبرات فنية متخصصة ومفاوضات عادلة وشفافة، إلى جانب دور أميركي قوي في المراقبة والتنسيق بين الأطراف.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق المحتمل يمكن أن يضمن تدفقات مائية متوقعة خلال فترات الجفاف لمصر والسودان، وفي الوقت نفسه يسمح لإثيوبيا بتوليد كميات كبيرة من الكهرباء قد يتم تصدير جزء منها لدول الجوار.

وأكد ترامب تقديره لدور الرئيس السيسي في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية التي شهدتها المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيدًا بصمود الشعب المصري والأعباء التي يتحملها بسبب الأزمات الإقليمية.

كما أرسل ترامب نسخًا من رسالته إلى قادة السعودية والإمارات وإثيوبيا والسودان، لتنسيق الجهود الإقليمية بشأن السد، مع التأكيد على أن حل قضية سد النهضة يظل من أولويات أجندته.

مصر ترحب بعرض ترامب لاستئناف الوساطة مع إثيوبيا حول مياه النيل

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها تطلع القاهرة لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وذلك رداً على رسالة تلقاها من واشنطن تضمنت عرضاً للوساطة في أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح السيسي، في منشور عبر حسابه الرسمي، أنه ثمّن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب جهوده في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار.

وأشار إلى تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحورية قضية نهر النيل، باعتباره شريان الحياة للشعب المصري، مؤكداً أن الموقف المصري يرتكز على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون الإضرار بأي طرف.

وأضاف السيسي أنه وجّه خطاباً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضمن الشكر والتقدير، مع تأكيد شواغل مصر المرتبطة بالأمن المائي، ودعم القاهرة للجهود الأمريكية، والتطلع إلى مواصلة التنسيق والعمل عن كثب خلال الفترة المقبلة.

وتعود الوساطة الأمريكية في ملف سد النهضة إلى عام 2020 خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما رعت وزارة الخزانة الأمريكية محادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا أسفرت عن مسودة اتفاق قانوني لتشغيل السد، قبل انسحاب إثيوبيا من التوقيع في اللحظات الأخيرة، وهو ما أبقى أزمة مياه النيل دون تسوية نهائية حتى اليوم.