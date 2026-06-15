ترامب يعلن اتفاق سلام مع إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تمثل تحولًا بارزًا في مسار العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوترات والمواجهات العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح مكتملًا، معلنًا السماح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض رسوم عبور، إلى جانب الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي.

وأضاف ترامب: “تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع”، داعيًا إلى استئناف حركة الشحن والطاقة عبر الممر البحري الاستراتيجي، الذي يُعد أحد أهم طرق نقل النفط في العالم.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي لعبت بلاده دور الوسيط في المحادثات، التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران عقب سلسلة من المفاوضات المكثفة، مشيرًا إلى أن الطرفين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق من المقرر أن تُعقد يوم 19 يونيو في سويسرا، مؤكدًا أن الوسطاء سيواصلون خلال الأيام المقبلة تسهيل الاجتماعات والمباحثات اللازمة لاستكمال الترتيبات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق.

كما وجّه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على اختيارهما المسار الدبلوماسي، مشيدًا بالدور الذي لعبته دولة قطر، إلى جانب مساهمات السعودية وتركيا، في دعم جهود التوصل إلى الاتفاق.

ويأتي الإعلان في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى أن الاتفاق يمثل إطارًا أوليًا لإنهاء الأعمال القتالية، بينما لا تزال بعض الملفات الرئيسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وترتيبات المراحل اللاحقة، مطروحة للنقاش خلال جولات تفاوضية مستقبلية.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والغاز، وشكل خلال الأشهر الماضية محورًا رئيسيًا للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ويترقب المجتمع الدولي نتائج الاتفاق المعلن وانعكاساته على أسواق الطاقة والأمن الإقليمي، في ظل توقعات بأن يسهم استئناف حركة الملاحة عبر المضيق في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية.