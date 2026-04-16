ترامب يعلن اتفاق هدنة بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في منشور له عبر منصة “تروث سوشيال” أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوصل إلى الاتفاق بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المواطنين في الجنوب والبقاع والضاحية إلى التريث في العودة إلى مناطقهم، وذلك حتى يتضح سير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء هذا في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، حيث أشاد بري بصمود المواطنين وتضحياتهم خلال الأزمات، مؤكدًا إدراكه لمرارة النزوح والشوق للعودة إلى المناطق التي غادروها.

وأشار بري إلى أن الحفاظ على السلامة والأرواح يمثل أولوية قصوى، وحث على عدم التسرع في العودة إلى المناطق المتأثرة قبل وضوح الصورة بشكل كامل، وفقًا لبنود الاتفاق.

وفي تفاصيل الاتفاق، أكد ترامب أن هذا التوافق جاء بعد لقاء تاريخي بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين في واشنطن، الذي يعد الأول من نوعه منذ 34 عامًا.

وشهد اللقاء حضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أبدى دعمه للتوصل إلى تهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود التهدئة بين الطرفين، حيث كلف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، بالعمل مع لبنان وإسرائيل من أجل التوصل إلى سلام دائم.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في مسار إنهاء النزاعات حول العالم، مشيرًا إلى تجربته السابقة في الإسهام في إنهاء عدد من الحروب.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية ستظل في مواقعها في جنوب لبنان بعد سريان وقف إطلاق النار.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع الكابينت، أن القرار جاء بناءً على طلب من الرئيس ترامب، مع تأكيده على أهمية الحفاظ على مصالح إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يصوّت بعد على وقف إطلاق النار.