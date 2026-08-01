ترامب يعلن اختراقاً بشأن نزع «سلاح حماس».. إسرائيل تضع شروط الانسحاب من غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يتعلق بنزع سلاح حركة حماس، معتبرًا أن الخطوة تمثل “اختراقًا كبيرًا” لم يكن من الممكن تحقيقه قبل أشهر، ومؤكدًا أن النجاح الأمريكي في مواجهة إيران ساهم في الوصول إلى هذا التطور.

ونقل ترامب اجتماع مجلس وزرائه، الذي عقد الجمعة، إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند، في أول اجتماع من هذا النوع خلال ولايته الثانية.

وخلال الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي إن الاتفاق الجديد بشأن نزع سلاح حركة حماس جاء نتيجة الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على إيران، مشيرًا إلى أن التوصل إلى مثل هذه الخطوة كان بعيد المنال قبل فترة قصيرة.

وأضاف ترامب: “هذا يوضح حجم النجاح الذي نحققه مع إيران، فلو عدنا إلى الوراء أربعة أو خمسة أشهر، لكان التوصل لمثل هذا الاتفاق في عداد المستحيل”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق جرى عبر مجلس السلام الدولي التابع لإدارته، معتبرًا أن التفاهم يمثل تحولًا مهمًا في مسار الملف المتعلق بمستقبل قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق يتضمن تسليم أسلحتها الثقيلة مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، معتبرةً أن الخطوة يمكن أن تساهم في إنهاء الحرب.

لكن مراقبين أشاروا إلى وجود تحديات كبيرة أمام تنفيذ الاتفاق، موضحين أن تطبيق بنوده قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب الخلافات السياسية والأمنية بين الأطراف المعنية، خصوصًا بشأن مستقبل القطاع وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

وفي إسرائيل، نقل مصدر سياسي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من الخط الأصفر الحالي في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس.

وأكدت حركة حماس أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرتبط بـ”وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة”، مشيرةً إلى تعاملها الإيجابي مع مقترحات الوسطاء.

وفي السياق ذاته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن مسودة الاتفاق التي نشرها “مجلس السلام” غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل.

وتزامنت التطورات السياسية مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي قصف فجر السبت مخزنًا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأوضحت المصادر أن القصف تسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات وتشريد عشرات العائلات، فيما وصلت فرق الدفاع المدني والإنقاذ إلى الموقع لإزالة الركام والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

هذا وكان دمّر الطيران الإسرائيلي فجر السبت مخزنا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إثر غارة أسفرت عن أضرار كبيرة في الممتلكات وتشريد عشرات العائلات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأفادت التقارير بأن القصف أدى إلى تضرر المنطقة المحيطة بالمستشفى، فيما باتت عشرات العائلات بلا مأوى بعد الأضرار التي لحقت بمنازلها وممتلكاتها.

ووصلت طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إلى موقع الاستهداف للعمل على إزالة الركام والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وسط استمرار عمليات الإنقاذ في المكان.

وقال شهود عيان إن انفجارات عنيفة هزت المنطقة فجر السبت، أعقبها تصاعد كثيف للدخان والنيران من موقع القصف.

ويأتي استهداف مستشفى شهداء الأقصى في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تتعرض مناطق مختلفة في القطاع لقصف متواصل أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.