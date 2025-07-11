ترامب يعلن استئناف تسليح أوكرانيا ويؤكد: الناتو سيدفع الثمن.. روسيا تحذّر من ردّ مباشر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن بلاده ستستأنف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الكلفة ستتحملها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي تصريحات لشبكة “NBC”، قال ترامب: “سنرسل أسلحة إلى الناتو، ثم يقوم الحلف بتقديمها لأوكرانيا، والناتو هو من سيدفع ثمنها”، في إشارة إلى أن الدعم العسكري الأمريكي سيتم عبر آلية تمويل أطلسية.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر بيانًا مهمًا بشأن روسيا يوم الاثنين المقبل، الموافق 14 يوليو، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية حول مضمونه.

وقال ترامب: “أشعر بخيبة أمل تجاه روسيا. دعونا نرى ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين”، مشيرًا إلى أن البيان المرتقب سيكون “في غاية الجدية”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد تقارير إعلامية كشفت عن نيته إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض، تتضمن صواريخ باتريوت الدفاعية وصواريخ متوسطة المدى، رغم أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

وكانت الولايات المتحدة قد علّقت في وقت سابق إمدادات الذخائر والصواريخ المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، بحسب البيت الأبيض، بدعوى “إعطاء الأولوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي”.

من جانبها، ردت روسيا على هذه التطورات بتحذيرات متكررة، إذ أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن “كلما قلّت الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا، اقتربنا من نهاية العملية العسكرية الخاصة”، مشددًا على أن تسليح كييف من قبل الناتو يمثل “تورطًا مباشرًا في الحرب”.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فاعتبر أن أي شحنة أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا “ستُعد هدفًا مشروعًا للجيش الروسي”، مؤكدًا أن دول الناتو “تلعب بالنار” وتفاقم الصراع من خلال التسليح والتدريب العسكري على أراضيها.

كيلوغ يعلن زيارة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل ويطرح خطة مارشال لإعادة الإعمار

أفاد موقع “Live News” الأوكراني بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، سيزور كييف يوم الاثنين 14 يوليو، حيث سيمكث في البلاد أسبوعًا كاملاً.

جاء ذلك على لسان كيلوغ خلال مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في روما، حيث أكد أنه “سيكون في كييف يوم الاثنين [14 يوليو]”، مضيفًا: “سنبقى هناك طوال الأسبوع”. وكانت آخر زيارة له إلى كييف في فبراير الماضي.

وفي 9 يوليو، التقى كيلوغ بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش المؤتمر، حيث ناقشا قضايا إمدادات الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

كما اقترح كيلوغ خلال المؤتمر وضع خطة شبيهة بخطة مارشال لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، مشيرًا إلى أن خطة مارشال “مهدت الطريق للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية”، وأن الوقت قد حان لتبني تدابير مماثلة لدعم أوكرانيا.

فرنسا وبريطانيا تعلنان تنسيقًا نوويًا غير مسبوق في مواجهة التهديدات الروسية وتراجع الضمانات الأميركية

أعلنت فرنسا وبريطانيا، في خطوة تاريخية وغير مسبوقة منذ عقود، استعدادهما لتنسيق قدراتهما النووية من أجل حماية أوروبا، في تحوّل لافت في العقيدة الدفاعية للقارة، يعكس تصاعد القلق من التهديدات الروسية وتراجع الاعتماد على الضمانات الأميركية التقليدية بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يتوّج التنسيق باتفاق رسمي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، يهدف إلى تطوير آلية ردع مشتركة لمواجهة أي تهديد نووي محتمل، لا سيما من الجانب الروسي.

ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يشكل بداية لمسار طويل نحو “الاستقلال النووي الأوروبي”، في ظل تراجع الالتزام الأميركي وتزايد الإحساس الأوروبي بتهديد وجودي عقب الحرب في أوكرانيا، ويُعدّ الاتفاق تحولا رمزيًا واستراتيجيًا، يعزز الردع النفسي والسياسي، ويشير إلى مرحلة جديدة في المنظومة الدفاعية الأوروبية تقوم على الاعتماد على الذات وتجاوز الانقسام التاريخي بين باريس ولندن.