ترامب يعلن عن تحالف «باكس سيليكا» لمواجهة الصين!

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق تحالف دولي جديد تحت اسم “باكس سيليكا”، بهدف تعزيز الاستقلال التكنولوجي للولايات المتحدة وحلفائها، وتقليل الاعتماد على الصين في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والمواد الأرضية النادرة المستخدمة في التطبيقات العسكرية والمدنية على حد سواء.

ويضم التحالف اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهولندا والمملكة المتحدة وإسرائيل والإمارات وأستراليا، ويشمل أبرز الشركات والمستثمرين المؤثرين في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وأشار جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، إلى أن “باكس سيليكا” سيوفر منصة للتعاون البحثي والتطويري المشترك، ويساعد في بناء بنية تحتية قوية للتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على منافسة المشاريع الصينية مثل مبادرة الحزام والطريق.

ويأتي هذا التحرك بعد الهيمنة شبه الكاملة للصين على المعادن الأرضية النادرة، والتي تعتبر مكوّنًا أساسيًا للتقنيات الحديثة والابتكار الصناعي، فضلاً عن استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، ما يمنحها ميزة تنافسية واضحة في السوق العالمي.

ويؤكد خبراء أن تحالف “باكس سيليكا” سيسهم في تعزيز ريادة الولايات المتحدة وحلفائها في الابتكار، وضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على دولة واحدة في الموارد الحيوية.

وتُعتبر المواد الأرضية النادرة عنصرًا أساسيًا في صناعة الهواتف الذكية وأشباه الموصلات والمعدات العسكرية، وقد هيمنت الصين على إنتاج هذه المواد منذ عقود، ما منحها قوة اقتصادية واستراتيجية كبيرة.

وتهدف واشنطن من خلال تحالف “باكس سيليكا” إلى تعزيز استقلالها التكنولوجي، وضمان ريادة مشتركة مع حلفائها في القطاعات الحيوية، ومواجهة التحديات العالمية الناشئة في عصر الذكاء الاصطناعي والابتكار الصناعي.