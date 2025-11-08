ترامب يعلن مقاطعة قمة «مجموعة العشرين» في جنوب إفريقيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقاطع قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في جنوب إفريقيا هذا الشهر، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ “انتهاكات حقوق الإنسان” ضد المزارعين البيض في البلاد.

في منشور على منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “يتم قتل وذبح الأفريكانيين (الأشخاص المنحدرين من المستوطنين الهولنديين، وكذلك المهاجرين الفرنسيين والألمان)، ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني”.

وأضاف: “لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي قمة العشرين في جنوب إفريقيا، طالما استمرت هذه الانتهاكات”.

ترامب اختتم منشوره بالقول: “أتطلع إلى استضافة قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في ميامي، فلوريدا!”، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في أن تستضيف القمة القادمة.

وكان من المقرر أن يمثل الولايات المتحدة في قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في 22 و23 نوفمبر الجاري نائب الرئيس جي دي فانس، إلا أن مصادر أكدت أنه لن يسافر إلى جنوب إفريقيا لحضور القمة.

من جهته، رفض رامافوزا الادعاءات التي طرحها ترامب بشأن اضطهاد المزارعين البيض، مؤكدًا أن هذه “رواية كاذبة تمامًا”، وأوضح أن بلاده تسعى لتعزيز حقوق الإنسان للجميع دون تمييز.