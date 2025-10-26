ترامب يفرض رسوماً جمركية على كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض زيادة بنسبة 10 في المئة على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، في خطوة تصعيدية تأتي بعد أيام من تعليق المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا.

وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض إن القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ”خداع تجاري وإعلامي” من الجانب الكندي، عقب بث إعلان ترويجي استخدم صوتًا مقلدًا للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان ينتقد فيه السياسة الجمركية الحالية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي محاولة لتشويه الحقائق أو التأثير على سياستها الاقتصادية عبر وسائل الدعاية، مؤكدًا أن العلاقات التجارية مع كندا ستخضع لمراجعة شاملة خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، واصفًا الإعلان الكندي بأنه “تزوير سياسي وإهانة للإدارة الأمريكية”.

من جانبها، أوضحت حكومة مقاطعة أونتاريو، التي بثّت الإعلان، أن الحملة لم تكن تهدف إلى الإساءة، لكنها قررت تعليقها مؤقتًا بعد الجدل الذي أثارته.