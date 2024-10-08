«ترامب» ينتقد المساعدات لأوكرانيا و«هاريس» ترفض مقابلة الرئيس الروسي

انتقد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، المساعدات الخارجية إلى أوكرانيا”.

وقال ترامب في مقابلة مع “فوكس نيوس”: “لقد استثمرنا ما يقرب من 300 مليار دولار في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه تعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الناس 750 دولارًا لتلبية الاحتياجات الطارئة فيما يتعلق بأقوى إعصار شهدناه”.

هذا “وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قدّر إجمالي “المساعدات”، التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، بنحو 242 مليار دولار، ووفقا له، قدمت الولايات المتحدة 94 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، وقدم شركاء أمريكا الأوروبيين والآسيويين وغيرهم 148 مليار دولار”.

بدورها، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، كامالا هاريس، “أنها غير مستعدة لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا، دون مشاركة كييف”، مضيفة: “يجب أن يكون لأوكرانيا رأي في مستقبلها”.

وقالت هاريس: “لو كان “ترامب” رئيسًا، لكان “بوتين” يجلس في كييف الآن، يقول إنه يستطيع إنهاء الحرب في اليوم الأول، هل تعلم ما هو هذا؟ هذا استسلام”.

هذا “وانتقد دونالد ترامب، مرارا الإدارة الرئاسية الحالية لرفضها المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية، وأعرب في مناسبات عدة، عن استعداده للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد قدرته على إنهاء الصراع الأوكراني، حتى قبل تنصيبه في حال فوزه”.

هذا ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر المقبل.