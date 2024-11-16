«ترامب» ينشئ «مجلساً وطنياً للطاقة» ويطالب أكبر دار نشر في العالم بمليارات الدولارات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، “إنشاء مجلس وطني للطاقة، مهمته “الإشراف على المسار نحو هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة”، وعين حاكم نورث داكوتا دوغ بورغوم رئيسا له.

وبحسب بيان أصدره ترامب، فإن “مهمة المجلس الوطني للطاقة ستكون “تقليل الإجراءات الإدارية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص والتركيز على الابتكار بدلا من اللوائح التنظيمية الطويلة المدى غير الضرورية على الإطلاق”.

وأضاف البيان أنه “مع هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة، سنخفض التضخم، ونفوز في سباق أسلحة الذكاء الاصطناعي ضد الصين وغيرها، ونعزز القوة الدبلوماسية الأمريكية، وننهي الحروب في جميع أنحاء العالم”.

هذا وكان “ترامب”، اختار قبل ايام “بورغوم” لتولي حقيبة الداخلية، حيث يشغل منصب حاكم داكوتا منذ 2016.

“ترامب” يطالب “نيويورك تايمز” بـ 10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صحيفة “نيويورك تايمز” وأكبر دار نشر في العالم “بينغوين راندوم هاوس” بدفع 10 مليارات دولار تعويضا عن أضرار “التصريحات الكاذبة والتشهير”.

ونقلت مجلة “كولومبيا جورناليزم ريفيو” عن رسالة من محامي ترامب، أشاروا فيها إلى “عدد من المقالات التي كتبها الصحفيان في “نيويورك تايمز” روس بوتنر وسوزان كريغ، والتي جاءت متزامنة مع إصدار كتابهما الأخير عن ترامب بعنوان “الخاسر المحظوظ: كيف أهدر دونالد ترامب ميراث والده وخلق وهم النجاح”.

وجاء في رسالة أُرسلت إلى محاميي صحيفة “نيويورك تايمز” و”بينغوين راندوم هاوس” (Penguin Random House) قبل أسبوع من الانتخابات: “في يوم من الأيام، كانت صحيفة نيويورك تايمز تعتبر صحيفة موثوقة.. لقد ولت تلك الأيام الذهبية”.

وتدعي الرسالة أن “صحيفة نيويورك تايمز هي صوت عال للحزب الديمقراطي، وذلك باستخدام التشهير ضد المعارضين السياسيين”.

وردت صحيفة “نيويورك تايمز”، وفقا لمجلة “كولومبيا” على الرسالة “بإحالة محامي “ترامب” إلى أكبر دار نشر كتب في العالم بشأن الادعاءات المتعلقة بكتاب من تأليف صحفييها، والتأكيد على التزامها بالحقائق الواردة في المقالات”.

وسبق أن رفع “ترامب” دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد صحيفة “نيويورك تايمز” وصحفيي الصحيفة، بما في ذلك بوتنر وكريغ، بسبب مقال نشر عام 2020 يزعم أن “ترامب” الذي كان في منصبه آنذاك فشل في دفع ضرائب الدخل الفيدرالية لمدة 10 سنوات، ورفضت المحكمة العليا في نيويورك ادعاءات ترامب.

ترامب يختار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، “أن المتحدثة باسم حملته الانتخابية كارولين ليفيت ستتولى منصب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض”، وستكون ليفيت (27 عاما)، المتحدثة الرسمية حاليا في الفترة الانتقالية لـ”ترامب”، أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ.

وفي السابق، كان هذا اللقب يحمله “رونالد زيغلر”، الذي كان عمره 29 عاما، عندما تولى هذا المنصب في عام 1969 في إدارة الرئيس “ريتشارد نيكسون”.