ترامب ينفجر غضباً: أنا لست «متحرشّاً بالأطفال»

شهدت مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع برنامج 60 دقيقة على قناة CBS توتراً حاداً، بعد طرح أسئلة تتعلق باتهامات بالاغتصاب والتحرش بالأطفال مرتبطة بملفات جيفري إبستين، إلى جانب قضايا أخرى أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

وخلال الحوار، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: أنا لست مغتصباً، ولست متحرشاً بالأطفال. أنت تقرأين هذا الهراء عن شخص مريض. يربطون بي أشياء لا علاقة لي بها على الإطلاق، لقد تمت تبرئتي بصورة كاملة.

وتصاعد التوتر بين الطرفين عندما قرأت الصحفية نورا أودونيل جزءاً من بيان منسوب لأحد المتهمين في قضية محاولة اغتيال، وسألت ترامب عما إذا كان يعتقد أنه يشير إليه، ليرد بانفعال شديد قائلاً: لا ينبغي لكِ أن تقرئي ذلك على برنامج 60 دقيقة، أنت عار،. تفضلي، دعينا ننهي المقابلة.

وجاءت هذه المقابلة بعد يوم واحد من محاولة اغتيال ترامب في العاصمة واشنطن خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، حيث عثر المحققون على رسالة منسوبة للمتهم كال ألين أرسلها إلى عائلته قبل الهجوم، تضمنت إشارات إلى استهداف مسؤولين في إدارة ترامب وأوصافاً مثيرة للجدل.

وتضمنت الرسالة وفق ما ورد في التحقيقات عبارات مناهضة لسياسات الإدارة، إضافة إلى إشارات دينية وانتقادات حادة، بينما أشار ترامب خلال المقابلة إلى مضمونها بوصفه يحمل عبارات معادية للمسيحية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل مستمر يلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ سنوات، بعد ورود اسمه في ملفات المجرم الجنسي جيفري إبستين، الذي أدين بالاتجار الجنسي بالقاصرات.

كما ارتبطت اسمه بعدد من الدعاوى المدنية التي تضمنت اتهامات بالاعتداء الجنسي، من بينها قضايا جرى إسقاط بعضها لاحقاً، في حين لا تزال أخرى تثير نقاشاً قانونياً وإعلامياً واسعاً داخل الولايات المتحدة.

ورغم نفيه المتكرر، يواصل ترامب وصف هذه الاتهامات بأنها حملة سياسية تستهدفه، معتبراً أنها لا تستند إلى وقائع صحيحة.

TRUMP LOST IT ON CBS REPORTER AFTER SHE READ SHOOTER MANIFESTO



"I am NOT a pedophile. You read that crap from some SICK person."



"Your friends on the other side of the plate are the ones who were involved with Epstein."



