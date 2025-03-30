«ترامب» يهدد بقصف «لا مثيل له» على إيران!

توعد الرئس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بقصف “لم تر مثله من قبل” إذا لم توافق على اتفاق نووي جديد”، كاشفاً عن “محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين”.

وهدد ترامب، “بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا”.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “إن بي إس” نيوز” التلفزيونية: “إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف، سيكون قصفا لم يروا مثله من قبل”.

ولفت إلى أن “واشنطن وطهران تجريان محادثات في الوقت الحالي”.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق اليوم، “رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي”، وأشار إلى أن “نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة”.