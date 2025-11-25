ترامب يوقّع أمراً لتصنيف فروع «الإخوان المسلمين» كمنظمات إرهابية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لبدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ”منظمات إرهابية أجنبية”، في خطوة قد تفرض عقوبات واسعة على واحدة من أقدم الحركات الإسلامية في العالم العربي.

ووفق بيان للبيت الأبيض، يشمل الأمر التنفيذي فروع جماعة الإخوان في لبنان ومصر والأردن، وتهدف الإجراءات إلى التصدي لما وصفته الإدارة بـ”الشبكة العابرة للحدود التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وأكد البيان أن هذه الفروع “تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت سيقدمان تقريراً مشتركاً إلى ترامب خلال 30 يوماً حول تصنيف فروع الإخوان كمنظمات إرهابية، وأنه يُتوقع استكمال تنفيذ أي تصنيفات خلال 45 يوماً من تقديم التقرير.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيس استشار فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه القلق، وأن التصنيف يسير عبر عملية إدارية داخلية، مشيرة إلى أن الجماعة تستخدم واجهات متعددة من مساجد وجمعيات ومراكز ثقافية واجتماعية لجمع أكبر جمهور ممكن وإنتاج مجتمع مضلل.

وجاء القرار بعد ضغوط متزايدة داخل الإدارة الأميركية، بسبب تنامي نشاط الجماعة عالمياً وخطر أيديولوجيتها على المجتمعات الغربية.

كما صعدت الولايات الأميركية المحلية الإجراءات ضد الإخوان، حيث صنّف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت مؤخراً جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (كير) كـ”منظمات إرهابية أجنبية وإجرامية عابرة للحدود”، ما يمنعها من شراء أو امتلاك أراضٍ ويجيز رفع دعاوى قضائية لإغلاقها.

ورحّب السيناتور الجمهوري تيد كروز بالأمر التنفيذي، مؤكداً أنه كان جزءاً من جهود استمرت أكثر من عقد داخل الكونغرس لضمان تصنيف الجماعة، وأضاف أن الإخوان “تشجّع وفروعها تسهّل وتوفّر الموارد لتنفيذ الإرهاب حول العالم، وهم ملتزمون بالإطاحة بالولايات المتحدة وحكومات حلفائها”.

ودعا كروز مجلس الشيوخ إلى المضي بسرعة في اعتماد “قانون تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية لعام 2025″، الذي يوفر الموارد القانونية لحماية الأميركيين من الجماعة وفروعها.

وتعود جذور جماعة الإخوان المسلمين إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي، حيث تأسست كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وانتشرت لاحقاً في دول متعددة وأصبحت لاعباً سياسياً واجتماعياً مؤثراً، وإن كانت غالباً تعمل ضمن أطر سرية.