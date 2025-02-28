ترتيب أفضل هدّافي دوري «روشن» السعودي

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 28 فبراير 2025 - 18:58 نُشر: الجمعة، 28 فبراير 2025 - 18:58
رياضة
دوري "روشن"
اللاعب "جورجينيو فينالدوم"

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي “النصر” قائمة هدافي دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

وفيما يلي ترتيب أفضل الهدافي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر) – 17 هدفا

2- الفرنسي كريم بنزيما (اتحاد جدة) – 16 هدفا

3- الكولومبي خوليان كينيونيس (القادسية) – 15 هدفا

3- البرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال) – 15- هدفا

5- الإنجليزي إيفان توني (الأهلي) – 13 هدفا

5- المغربي عبد الرزاق حمد الله (الشباب) – 13 هدفا

7- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) – 11 هدفا

7- مهاجم جزر القمر ميزياني ماوليدا (الخلود) – 11 هدفا

7- الكاميروني جورج كيفين نكودو (ضمك) – 11 هدفا

10- الهولندي ستيفن بيرجوين (الاتحاد) – 10 أهداف

10- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية) – 10 أهداف

10- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم (الاتفاق) – 10 أهداف

10- الغامبي موسى بارو (التعاون) – 10 أهداف.

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