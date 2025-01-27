ترتيب المنافسين في صراع «الحذاء الذهبي» الأوروبي

واصل النجم المصري “محمد صلاح” جناح فريق “ليفربول” الإنكليزي حفاظه على صدارة ترتيب جائزة “الحذاء الذهبي الأوروبي” التي تقدم بشكل سنوي للاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في دوريات القارة العجوز برصيد 38 نقطة بعد تسجيله 19 هدفا.

وبحسب قناة روسيا اليوم، فيما يلي قائمة الهدافين في صراع “الحذاء الذهبي الأوروبي”:

1- محمد صلاح (ليفربول) 19 هدف– 38 نقطة.

2- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 18 هدف– 36 نقطة.

3- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 17 هدف– 34 نقطة.

4- هاري كين (بايرن ميونخ) 17 هدف– 34 نقطة.

5- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) 17 هدف– 34 نقطة.

6- فيكتور جيوكيريس (سبورتنغ لشبونة) 22 هدف– 33 نقطة (الهدف يساوي 1.5 نقطة).

7- ماتيو ريتيجي (أتالانتا) 16 هدف– 32 نقطة.

8- عمر مرموش (فرانكفورت) 15 هدف– 30 نقطة.

9- كيليان مبابي (ريال مدريد) 15 هدف– 30 نقطة.

10- كول بالمر (تشيلسي) 14 هدف– 28 نقطة.

هذا “ويعد الأرجنتيني “ليونيل ميسي” هو أكثر اللاعبين تحقيقا للجائزة برصيد 6 مرات ويليه “كريستيانو رونالدو” في المركز الثاني برصيد 4 مرات.