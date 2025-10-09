ترحيب دولي واسع باتفاق غزة.. المطلوب سرعة التنفيذ

رحبت عدة دول ومنظمات دولية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق، الذي ينطوي على وقف الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة، حظي بدعم واسع من المجتمع الدولي، مع دعوات ملحة للإسراع في تنفيذ بنوده.

ترامب: إنجاز تاريخي للسلام

وفي تصريحات له لشبكة فوكس نيوز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الاتفاق يعد إنجازًا مهمًا لإسرائيل والدول العربية والولايات المتحدة. وأضاف أن “الجهود العالمية تضافرت لتحقيق هذا النجاح” وأن الاتفاق يتجاوز Gaza ليشمل “سلامًا في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الأوسع في المستقبل.

وأكد ترامب أن “إطلاق سراح الرهائن” سيتم يوم الإثنين المقبل، بما في ذلك الرهائن الذين فقدوا حياتهم خلال فترة النزاع.

نتنياهو: اجتماع حكومي للموافقة على الاتفاق

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه عقد اجتماع حكومي في يوم الخميس لإقرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب في غزة. هذه الخطوة تأتي بعد نحو عامين من النزاع الدموي الذي خلف آثارًا دمار واسعة في القطاع الفلسطيني.

دعوات دولية لتنفيذ الاتفاق بالكامل

وفي إطار ردود الفعل الدولية، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق، مشددًا على ضرورة تنفيذ كافة بنوده. وقال غوتيريش: “يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل كرامي، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دائم، من أجل إنهاء القتال والمعاناة في غزة”.

دعم دولي قوي

بريطانيا: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رحب بالاتفاق، مطالبًا بسرعة تنفيذه دون أي تأخير. كما شدد على ضرورة رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لغزة في أقرب وقت ممكن.

كندا: رحبت حكومة كندا بالاتفاق، مؤكدة أهمية تطبيقه لضمان سلام دائم في المنطقة.

الهند: رئيس وزراء الهند عبر عن ترحيبه بالاتفاق، مؤكدًا أنه يمثل خطوة نحو تحقيق سلام حقيقي في غزة.

هولندا وأستراليا ونيوزيلندا: رحبت هذه الدول أيضًا بالاتفاق، مؤكدة ضرورة التنفيذ الكامل والخالي من التأخير.

إيطاليا: وزير الخارجية الإيطالي أعلن استعداد بلاده لدعم وقف إطلاق النار وإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة إذا دعت الحاجة.

ن جهته، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاتفاق الذي وصفه بفرصة لإعادة السلام إلى غزة بعد سنوات من النزاع المدمر. وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى تحسن الوضع الإنساني في القطاع.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى استعداد بلاده لمواصلة جهودها نحو تحقيق حل الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء الحرب بشكل كامل.