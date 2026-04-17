ترحيل دفعة جديدة من المهاجرين «غير الشرعيين»

في إطار استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذي تنفذه وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جرى ترحيل مجموعة من المهاجرين من الجنسية النيجيرية إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الترحيل تمت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المعتمدة، ضمن الخطوات التنظيمية المتبعة في ملف الهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لمتابعة وتنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بما يتوافق مع الإجراءات القانونية والضوابط المعمول بها.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية عبر آليات ترحيل منظمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في إطار السياسات المعتمدة داخل البلاد.