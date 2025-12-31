الداخلية تواصل عمليات الترحيل للمهاجرين عبر «مطار معيتيقة»

رحّلت وزارة الداخلية مجموعةً من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية البنغلاديشية إلى بلادهم الأصلية، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن جهود متصاعدة لمعالجة هذا الملف أمنيًا وتنظيميًا.

ونُفذت عملية الترحيل عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، عقب استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة كافة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تنفيذ العملية وفق الضوابط المعمول بها.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار عمليات الترحيل بوتيرة متواصلة، ضمن البرنامج الوطني المعتمد، وفي سياق خطة شاملة تستهدف الحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، وتعزيز السيطرة على المنافذ، ودعم الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة متكاملة تقوم على تطبيق القانون، وتنظيم الوجود الأجنبي، والتعاون مع الدول المعنية، بما يسهم في تقليص الانعكاسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية.

وتُعد ليبيا إحدى أبرز نقاط العبور للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، بحكم موقعها الجغرافي على المتوسط، وهو ما جعل ملف الهجرة أحد أكثر التحديات تعقيدًا خلال السنوات الماضية.