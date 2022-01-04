ترحيل مهاجرين تونسيين من طرابلس إلى بلادهم

أعلنت القنصلية التونسية بطرابلس أنّ ليبيا رحّلت 22 مواطنا تونسيا إلى بلادهم كانوا موقوفين بمركز للهجرة غير الشرعية بطريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وقالت القنصلية التونسية بطرابلس إنّها أشرفت يوم الإثنين على عملية ترحيل م22 شابا تونسيا، كانوا موقوفين بمركز إيواء الهجرة غير الشرعية بطريق السكة بطرابلس، نحو تونس عبر معبر رأس جدير الحدودي.

وأوضحت القنصلية التونسية بطرابلس أن هؤلاء الشبان قد تم إيقافهم أثناء مشاركتهم في رحلة هجرة سرية نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من السواحل التونسية ووقع ايداعهم بالمركز المذكور، وقد قامت مصالح القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس بمتابعة وضعياتهم خلال فترة ايوائهم بالمركز إلى حين إتمام جميع الإجراءات الضرورية المتعلقة بعملية إعادتهم إلى بلادهم.