جهاز مكافحة الهجرة يُرحّل 25 مهاجراً من إجدابيا

نفذ فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إجدابيا عملية ترحيل شملت 25 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية، بينهم 3 نساء و4 أطفال.

وقالت مصادر رسمية إن المهاجرين الذين تم ترحيلهم صُدِرت بحقهم أحكام قضائية وقرارات إبعاد من الجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى وجود بعض الحالات المصابة بأمراض مزمنة.

تمت عملية الترحيل عبر منفذ أمساعد البري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لتنظيم الوجود الأجنبي داخل ليبيا وتنفيذ القوانين والقرارات ذات الصلة.

وأكد الجهاز استمرار حملاته لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على سرعة تنفيذ قرارات الترحيل الصادرة بحق المخالفين، حفاظاً على الأمن والاستقرار في البلاد.