ترحيل 41 مهاجراً مصرياً «غير شرعي» من القبة

في إطار حرص رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح محمود الخفيفي، على تنظيم سير عمليات الترحيل، تمكن فرع القبة من ترحيل عدد 41 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ أمساعد البري.

وتمت عملية الترحيل تحت الإشراف المباشر من مدير الفرع العقيد ونيس الدرسي، في خطوة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال.

في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها ليبيا، تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولويات جهاز مكافحة الهجرة، حيث تسعى السلطات لضبط الحدود ومنع دخول وخروج المهاجرين بطريقة غير قانونية.

يأتي هذا الترحيل ضمن جهود متواصلة لتعزيز الأمن القومي والسيطرة على تدفقات الهجرة، والحفاظ على النظام في منافذ الدخول والخروج البرية والبحرية، خاصة عبر منفذ أمساعد البري الذي يعد أحد النقاط الحيوية على الحدود الليبية المصرية.