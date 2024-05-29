ترحيل 9 مهاجرين من بنغازي مصابين بأمراض معدية

قرر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء، ترحيل 9 مهاجرين من الجنسية البنغلاديشية.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن من بين الذين تم ترحيلهم مصابين بأمراض معدية مثل الوباء الكبدي CB، مشيراً إلى أن ترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين تم تحت إشراف رئيس الفرع العقيد وليد ميمون الجهاني، وتم نقلهم من مركز إيواء وترحيل قنفودة التابع للفرع عبر منفذ مطار بنينا الدولي إلى بلدهم.

وأوضح الجهاز استمرار جهوده في إبعاد المخالفين للقانون، تنفيذاً لتعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي، الذي يشدد على سرعة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المصابين بأمراض خطيرة.