ترسيخ بيئة عمرانية تراعي احتياجات كافة فئات المجتمع.. اعتماد «اللائحة الليبية البيئية للتصميم الشامل»

أصدر مجلس الوزراء الليبي القرار رقم (538) لسنة 2025، والذي يقضي باعتماد اللائحة البيئية للتصميم الشامل، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ بيئة عمرانية ومرافق عامة تراعي احتياجات كافة فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.

ووفقًا لما تضمنه القرار، يُعرف “التصميم الشامل” بأنه نهج تخطيطي وتصميمي يُراعي قابلية استخدام المباني، والطرق، والمرافق، والخدمات من قبل الجميع، دون الحاجة إلى تعديلات خاصة أو حلول بديلة، بما يضمن الوصول السهل والآمن والمستقل للجميع، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية أو الإدراكية.

ويأتي هذا القرار الحكومي تجسيدًا لالتزام الدولة الليبية بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، وسعيها إلى توفير بيئة عمرانية ومجتمعية أكثر شمولًا، تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، وتعزز ثقافة احترام حقوق الإنسان في كافة مناحي الحياة العامة.