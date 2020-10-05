تركيا: أرمينيا ترتكب جريمة حرب باستهدافها المدنيين

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أرمينيا باستهدافها المدنيين، ترتكب جريمة حرب، مؤكدا أن على الجميع إدراك ذلك، وفق قوله.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، مع كبار القادة العسكريين الأتراك، عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أكار قوله، إن مسؤولي أرمينيا الذين يستهدفون المدنيين الأبرياء، سيحاكمون أمام شعبهم بالدرجة الأولى وأمام الضمير الإنساني.

وأضاف: “على أرمينيا الانسحاب من الأراضي التي تحتلها وإنهاء تعاونها مع المنظمات الإرهابية وإخراج المرتزقة والإرهابيين من المنطقة”.

وأشار إلى وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء الأذربيجانيين في قضيتهم المحقة.

وأردف: “إن أرمينيا التي تتعاون حتى مع المنظمات الإرهابية، عندما أصيبت بخيبة أمل كبيرة لدى مواجهة الجيش الأذربيجاني البطل على الجبهة، لجأت إلى الدعاية السوداء من خلال الأكاذيب التي تكشفت خلال فترة قصيرة”.

وأفاد بأن أرمينيا تسببت بمقتل العديد من الأبرياء، دون تمييز بين طفل أو شيخ أو امرأة، عبر استهدافها المناطق السكنية.

واستطرد: “يجب على أولئك الذين التزموا الصمت أمام الاحتلال لمدة 30 عاما أن يروا هذا الوجه لأرمينيا، وأن يبذلوا جهدهم لإرجاع الأراضي المحتلة لأصحابها الحقيقيين”.