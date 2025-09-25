تركيا: أنشطتنا مع مصر وليبيا لا تستهدف أي دولة ثالثة  

أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن الأنشطة التي تنفذها تركيا في البحر المتوسط بالتعاون مع مصر وليبيا لا تستهدف أي دولة ثالثة، مشددة على أن أنقرة تسعى لجعل البحر المتوسط “بحراً للسلام”.

وقالت الوزارة في بيانها: “نواصل أنشطتنا في البحر المتوسط مع مصر وليبيا، وهذه الأنشطة لا تستهدف أي دولة ثالثة، نعمل على تطوير العلاقات مع شركائنا ونسعى لجعل البحر الأبيض المتوسط بحراً للسلام”.

وفي سياق منفصل، أشارت الوزارة إلى متابعتها الدقيقة للاتصالات الجارية بين الحكومة السورية وتنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واصفة الأخير بـ”الإرهابي”.

وأضاف البيان أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الحكومة السورية في منبج وريف حلب أكدت عدم التزام قسد بالاتفاق الذي وقّعه مع الحكومة السورية في 10 مارس 2025، مشكلاً تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين.

وأكدت تركيا عزمها على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة السورية، وخاصة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، مجددة دعمها لمبدأ “دولة واحدة، جيش واحد” كأساس لاستقرار سوريا وأمنها وتحقيق السلام في المنطقة.

كما شددت الوزارة على استعدادها لتقديم جميع أنواع الدعم، برا وبحراً وجواً، لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للحكومة السورية، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة ودمشق في أغسطس الماضي ساهمت في تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين العسكريين، مع استمرار التدريبات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

مصر وتركيا تستأنفان مناورات “بحر الصداقة” وتسليط الضوء على قوة أساطلهما البحرية

بدأت مصر وتركيا، الثلاثاء الماضي، مناورات بحرية مشتركة تحت اسم “بحر الصداقة – 2025” في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً، بمشاركة وحدات من القوات البحرية للبلدين، وفق المتحدث العسكري المصري، عميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب.

الترتيب العسكري العام للجيشين

الجيش المصري: الأول عربياً، الرابع في الشرق الأوسط، 19 عالمياً.

الجيش التركي: الأول في الشرق الأوسط، السادس في آسيا، التاسع عالمياً، وأحد أبرز جيوش الناتو.

القوة البحرية المصرية

150 وحدة بحرية تشمل: حاملتا مروحيات، 13 فرقاطة، 7 كورفيتات، 8 غواصات، 62 سفينة دورية، و17 كاسحة ألغام.

القوة البحرية التركية

182 وحدة بحرية تشمل: حاملة مروحيات واحدة، 17 فرقاطة، 9 كورفيتات، 13 غواصة، 41 سفينة دورية، و11 كاسحة ألغام.

تفاصيل مناورات “بحر الصداقة – 2025”

أول مناورات بحرية مشتركة منذ نحو 13 عاماً.

الموقع: شرق البحر الأبيض المتوسط.

الفترة: 22 – 26 سبتمبر 2025.

الهدف: تعزيز التعاون البحري وتبادل الخبرات بين الأسطولين.

تعزيز القدرات البحرية

مصر استلمت فرقاطات حديثة من طراز “ميكو إيه – 200” لتعزيز الأسطول.

تركيا تعمل على تطوير منظومتها البحرية ضمن استراتيجيتها الدفاعية.

تسلط المناورات المشتركة الضوء على قوة الأساطيل البحرية للبلدين في المنطقة، وتعكس حرصهما على تعزيز التعاون العسكري البحري والاستعداد لمواجهة أي تحديات محتملة في البحر الأبيض المتوسط.