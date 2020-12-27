تركيا.. إطلاق مشروع جديد لإنتاج طوربيدات محلية

أطلقت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية مشروع “أوركا” لتطوير طوربيدات محلية من النوع الخفيف، لتلبية احتياجات القوات البحرية.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، أن شركة روكتسان المتخصصة بصناعة الصواريخ، هي المنفذ الرئيسي للمشروع، بالتعاون مع شركة أسيلسان للصناعات العسكرية الإلكترونية.

وأوضح البيان أنه جرى توقيع اتفاقية بين المؤسسة والشركتين التركيتين المذكورتين للبدء بتتفيذ المشروع، بحضور المسؤولين المعنيين يتقدمهم رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

ويرمي المشروع لإنتاج طوربيدات من النوع الخفيف عيار 324 ملم، ومع إنجازه سينتهي اعتماد تركيا على الخارج في هذا المجال بحسب البيان.

وستزود طوربيدات أوركا بقدرات عالية من حيث التحكم والتوجيه وتفادي التضليل والتشويش، وإصابة الهدف.

يشار إلى أن روكتسان تتولى تنفيذ مشروع إنتاج طوربيدات “أكيا” من النوع الثقيل/ ومن المنتظر تسليمها للقوات المسلحة العام المقبل.

والطوربيد هو صاروخ يعمل تحت الماء ذاتي الدفع، ويتم إطلاقه إما من غواصة أو سفينة أو طائرة، ومصمم للانفجار عند ملامسة أسطح السفن أو الغواصات أو حتى بمجرد الاقتراب منها.