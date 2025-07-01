تركيا.. اعتقال صحفيين بسبب رسم يصور رسول الله ﷺ

اعتقلت السلطات التركية، الاثنين، صحافيين في إحدى المجلات الساخرة الكبرى في تركيا، بناء على أمر المدعي العام في إسطنبول بسبب نشر رسم كاريكاتوري يصور رسول الله محمد ﷺ.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن النيابة العامة التركية، فقد قٌتِح تحقيق في نشر رسم كاريكاتوري في عدد 26 يونيو 2025 من مجلة “ليمان” يُهين القيم الدينية بشكل واضح، وجرى إصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين.

وتُثير الرسوم الكاريكاتورية التي رسول الله محمد ﷺ جدلاً واسعاً منذ عقود، وتتسبب في ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي، حيث تُعتبر هذه الرسوم مسيئة وتدنيساً لشخصية مقدسة، ويُحظر في الإسلام بشكل عام تصوير الأنبياء والشخصيات الدينية، ويُفسر هذا الحظر على أنه وسيلة لمنع عبادة الأوثان وتجنب تجسيد الألوهية أو النبوة.

وبرز الجدل حول هذه الرسوم بشكل كبير في عام 2005 عندما نشرت صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية 12 رسماً كاريكاتورياً لرسول الله محمد ﷺ، وأثارت هذه الرسوم موجة غضب عارمة في الدول الإسلامية، مما أدى إلى احتجاجات عنيفة، مقاطعة للمنتجات الدنماركية، وحتى هجمات على السفارات الدنماركية.