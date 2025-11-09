تركيا تتوسط بين باكستان وأفغانستان.. وأردوغان يؤكد أهمية السلام

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في باكو، عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين وفدي باكستان وأفغانستان في إسطنبول إلى استقرار دائم في المنطقة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تراقب عن كثب الهجمات الإرهابية في باكستان والتوترات على الحدود مع أفغانستان، مؤكّدًا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بين البلدين، ومعلِنًا عن استمرار مساهمة أنقرة في جهود الوساطة.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الأتراك سيزور العاصمة الباكستانية إسلام آباد الأسبوع المقبل. يشمل الوفد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالين.

وأوضح أردوغان أن الزيارة تهدف إلى مناقشة التوترات المتصاعدة بين أفغانستان وباكستان، ودور تركيا في دعم استقرار المنطقة. وأكد الرئيس التركي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وباكستان، خاصة في مجالات الأمن والدفاع.

وجرت الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول الخميس الماضي، بهدف الحد من الاشتباكات الحدودية ومنع الهجمات العابرة للحدود وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، لكنها انتهت دون التوصل إلى حلّ قابل للتطبيق.

وتصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان بعد غارات جوية نفذتها باكستان على مناطق داخل كابول في التاسع من أكتوبر، أعقبها اشتباكات على طول خط “دوراند”، قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن وقف إطلاق نار مؤقت بين البلدين.