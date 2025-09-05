تركيا ترفض بشدة اتهامات إسرائيل: المؤامرة مجرد «دعاية سوداء» لتشويه صورتنا

في تصعيد جديد يشعل التوتر بين أنقرة وتل أبيب، أعلنت تركيا رفضها القاطع للاتهامات الإسرائيلية التي زعمت تورطها في مؤامرة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووصفتها بـ”حملة تضليل إسرائيلية متعمدة” تهدف إلى تشويه سمعة تركيا وإلحاق الضرر بعلاقاتها السياسية.

في بيان رسمي أصدره مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، نُفي بشكل قاطع أي تورط لأنقرة في القضية، مؤكدين أن المشتبه بهم صرحوا بعدم وجود أي صلة لهم بتركيا، وأن هذه الحقيقة أكّدتها جهات دولية مثل الصليب الأحمر.

واعتبر البيان أن هذه الاتهامات ما هي إلا محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام الدولي وتلطيخ صورة تركيا التي تتبنى دعم القضية الفلسطينية.

كما حذر البيان الجمهور والجهات المعنية من تصديق هذه الحملة الإعلامية، مؤكدًا أن القضية المذكورة في الأساس حادثة قديمة أعيد طرحها على أنها تطور جديد، في مسعى واضح لتأجيج التوتر بين البلدين.

وكان أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” عن اعتقال خلية تابعة لحركة “حماس” نشطت في منطقة الخليل، اتُهمت بأنها تعمل بتوجيهات من قيادة “حماس” الموجودة في تركيا، بهدف تنفيذ هجوم استهدف حياة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وكشفت التحقيقات أن الخلية اشترت عدة طائرات مسيرة مزودة بعبوات ناسفة كانت مخصصة لتنفيذ العملية، لكن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من ضبط هذه الطائرات وإجهاض المؤامرة.

وجاء هذا الإعلان في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توترًا متزايدًا، خاصة في ظل استمرار النزاع الدموي في قطاع غزة منذ عام 2023، الذي تصفه أنقرة بـ”انتهاكات جسيمة” ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.