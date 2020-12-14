تركيا تزود تونس بـ3 طائرات مُسيرة من طراز «العنقاء»

تعتزم تركيا على تسليم 3 طائرات مسيرة من نوع “العنقاء” إلى تونس، في أول عملية تصدير للطائرة التركية للخارج.

وقالت صحيفة “خبر ترك” في تقرير ترجمته “عربي21″، إن الشركة التركية لصناعات الفضاء “TUSAŞ”، أبرمت اتفاقا لتصدير طائرات مسيرة تركية محلية الصنع إلى تونس.

وأوضحت، أنه تم إبرام اتفاق بين تونس وتركيا بعد عامين من المباحثات بشأن المسيرة التركية “العنقاء”.

ولفتت إلى أن وزارة الدفاع التونسية، بدأت مفاوضات مع الشركة التركية بدايات عام 2019، وفي الأشهر الأولى من العام الجاري، أجريت مفاوضات بشان كافة التفاصيل المتعلقة بالتمويل وعملية التدريب.

وعلمت الصحيفة التركية، أنه تم التوافق على كافة المسائل ما بين الشركة التركية وتونس، مع نهاية الأسبوع الجاري، وبموجب الاتفاق ستقوم “توساش” بتسليم ثلاث طائرات مسيرة من نوع “العنقاء” إلى تونس، وثلاثة أنظمة تحكم أرضية إلى قيادة القوات الجوية التونسية، وفي السنوات المقبلة سيتم الاتفاق على أعداد أكبر.

وتابعت، بأن “بنك أكزيم” التركي سيقوم بتمويل تصدير أول منصة من “العنقاء”، والتي تمت في عهد مدير عام “توساش” تمل كوتيل، وقد بدأ برنامج التصدير مع استكمال الالتزامات المتبادلة في إطار العقد والإيفاء بشروط القرض الممنوح لتونس.

وذكرت أنه بعد إتمام اتفاقية التصدير والتي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار أمريكي، سيتم منح 52 طيارا وموظفي صيانة تونسيين، التدريب اللازم في مرافق “توساش” في أنقرة.

يشار إلى أن “العنقاء”، التي تعد أول طائرة مسيرة يتم إنتاجها في تركيا، وكان أول تحليق لها في 30 ديسمبر 2010، لتصبح أول طائرة مسيرة استكشافية من فخر الصناعة التركية.

وفي 30 أكتوبر 2013، وقعت هيئة الصناعات العسكرية التركية اتفاقا، مع “توساش”، من أجل البدء بإنتاج 10 طائرات مسيرة من طراز “العنقاء”، لتدخل الخدمة وتقوم بأول رحلة طيران في أبريل 2017.

يشار إلى ان القوات التركية تستخدم 30 طائرة من طراز العنقاء، الاستكشافية، وكان لها بصماتها في عملياتها الأمنية مؤخرا.

وعكفت الشركة التركية العام الماضي، على تزويد “العنقاء”، بنظام رادار محلي الصنع، للقدرة على جمع معلومات عن بعد ومن فوق الغيوم، وتحديد نوعية الأهداف الموجودة على سطح الماء، ورصد المواقع.

يشار إلى أن المسيرات التركية القتالية والاستكشافية، كان لها دور فعال في قلب الموازنات في المنطقة، لاسيما في شمال سوريا وليبيا، وقره باغ، وشمال العراق.