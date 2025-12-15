تركيا تشدد شروط بقاء السوريين.. إيقاف «الحماية المؤقتة والخدمات الصحية»

أعلنت السلطات التركية عن خطوات مشددة جديدة فيما يخص بقاء السوريين على أراضيها، مع توقع إيقاف تقديم الخدمات الصحية المجانية لهم مع بداية العام الجديد 2026، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم العودة التدريجية للاجئين بعد مرور عام على الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب الصحف التركية، ستتم عملية العودة بشكل تدريجي ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستعتمدها الوزارات والهيئات المعنية خلال الأيام المقبلة، على أن يتبع إيقاف الخدمات الصحية المجانية رفع صفة الحماية المؤقتة المعروفة باسم “الكيملك” عن السوريين، ما يلزم الراغبين في البقاء بالتقديم للحصول على إقامة رسمية.

وأوضحت السلطات التركية أن الإقامة الجديدة ستخضع لشروط أكثر تشدّدًا تشمل إثبات السكن من خلال منزل أو عقد إيجار مناسب، توفر عمل، تأمين صحي، وتقديم كشف حساب مصرفي. كما سيتم إعادة السوريين الذين لا يستوفون هذه الشروط إلى سوريا، في وقت ستستخدم فيه المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة لدعم العائدين، سواء من خلال تقديم مبالغ مالية أو تغطية تكاليف العودة.

وسجلت تركيا خلال العام الأخير عودة نحو 600 ألف لاجئ سوري إلى سوريا، بينما لا تزال تستضيف قرابة 2.37 مليون لاجئ يخضعون لنظام الحماية المؤقتة.

وتعد بطاقة “الكيملك” الوثيقة الأساسية التي منحت اللاجئين السوريين حق الإقامة المؤقتة والحماية القانونية، والعمل، والاستفادة من التأمين الصحي والخدمات الأساسية، مع إصدارات أحدث بدأت بالرقم 98 توفر تحسينات إضافية في الخدمات، بما فيها التأمين الصحي.

يذكر أن تركيا استضافت منذ اندلاع الحرب السورية ملايين اللاجئين السوريين، ما شكل عبئًا كبيرًا على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار سياسة أنقرة للحد من تدفق اللاجئين وتشجيع العودة التدريجية إلى سوريا، مع ضمان تنظيم قانوني واضح لمن يرغب بالبقاء، وتعكس التوازن بين الضغوط الداخلية والدولية ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.