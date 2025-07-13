تركيا تعيد رسم معادلة الأمن الإقليمي عبر شراكات استراتيجية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلالها تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية محورية، في وقت يشهد فيه ملف مكافحة الإرهاب تحولات تاريخية في المنطقة.

وأكد أردوغان أن عملية “تركيا خالية من الإرهاب” تسير بدقة وحزم، مشيرًا إلى أن خطوة حزب العمال الكردستاني المتمثلة في تسليم جزء من أسلحته تمثل بداية النهاية لأكثر من أربعة عقود من العنف والصراع.

وأوضح أن خطر الإرهاب بدأ يزول، وأن تركيا تخطو بثبات نحو حقبة جديدة من الاستقرار والأمن.

وفي إشارة إلى الانجازات الأمنية والعسكرية، قال أردوغان، إن بلاده لم تعتمد على الخارج في تصنيع الأسلحة المضادة للإرهاب، مشددًا على أن الشعب التركي هو الرابح الأكبر في هذه المرحلة الجديدة التي تفتح صفحة أمل للتنمية والسلام.

في الوقت ذاته، أعلنت منظومة المجتمع الكردستاني عن تسليم نحو 30 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في خطوة رمزية على سفوح جبال قنديل، تأكيدًا على بدء تنفيذ قرار إنهاء العمل المسلح الذي تم إقراره خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو الماضي.

وتأتي هذه التطورات وسط حوار بناء بين أنقرة وبغداد لتوسيع آفاق التعاون وتأكيدًا على مبدأ المنفعة المتبادلة في علاقاتهما، فيما تبقى المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل خارطة الأمن والاستقرار الإقليمي.

رئيس الإمارات يبحث مع أردوغان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الشراكة الثنائية

أجرى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الاتصال تناول “التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، ضمن إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة والعلاقات الوثيقة التي تجمع أبوظبي وأنقرة”.

كما ناقش الزعيمان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات منطقة الشرق الأوسط، حيث شددا على أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على شعوب المنطقة.

وأكد الجانبان التزامهما بمبدأ الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والازدهار في المنطقة.