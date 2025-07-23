تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع وتعزز قدراتها الدفاعية المتقدمة (فيديو)

أزاحت شركة روكيتسان التركية، الستار عن أول صاروخ فرط صوتي من إنتاجها المحلي، خلال مشاركتها في النسخة السابعة عشرة من معرض الصناعات الدفاعية الدولي (آيدف 2025) الذي يقام حالياً في إسطنبول، في خطوة تمثل إنجازاً بارزاً في مجال تكنولوجيا الصواريخ الباليستية التركية.

الصاروخ الجديد الذي يحمل اسم “طيفون بلوك 4” يبلغ طوله 10 أمتار ويزن نحو 7200 كيلوغرام، وأكد المدير العام لشركة روكيتسان، مراد أكينجي، خلال مراسم الكشف يوم الثلاثاء، أن هذا الصاروخ الذي يتميز بسرعة فائقة يمثل أحد أبرز عوامل الردع في ساحة المعركة الحديثة، موضحاً أن سرعته تجعله قادراً على تخطي الدفاعات التقليدية، رغم عدم الإفصاح عن مداه التفصيلي.

وشدد أكينجي على أن مجموعة المنتجات الجديدة التي عرضتها الشركة خلال المعرض ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الجيش التركي، إضافة إلى جيوش الدول الصديقة، معتبراً أن التطورات في مجال الصواريخ الفرط صوتية تمثل نقطة تحول حاسمة في ميدان الحروب الحديثة.

من جانبه، قال قائد القوات البرية التركية، سلجوق بيرقدار أوغلو، إن امتلاك أنظمة صاروخية متقدمة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قوة الردع الوطنية.

وأعلن أن الجيش التركي سيبدأ بإدراج صاروخ “طيفون بلوك 4” في ترسانته قبل نهاية العام الحالي، ما يعكس التزام تركيا بتحديث منظوماتها الدفاعية.

وبالإضافة إلى الصاروخ الفرط صوتي، كشفت روكيتسان عن مجموعة من الأسلحة الحديثة، أبرزها صاروخ جو-جو بعيد المدى يُدعى “غوك بورا”، مزود بمحرك نفاث قادر على إصابة أهداف تبعد أكثر من 100 ميل وخارج مدى الرؤية، إضافة إلى ذخيرة متسكعة تحت اسم “أرن” بمدى يصل إلى 100 كيلومتر، وصاروخ جو-أرض من طراز “آر 300” يتجاوز مداه 500 كيلومتر.

الصاروخ الباليستي التركي صاحب أطول مدى والمصنع بإمكانات محلية.. شركة روكيتسان تكشف عن صاروخها الباليستي فرط الصوتي "طايفون-4" في معرض الصناعات الدفاعية بإسطنبول، ضمن جهود تركيا لتعزيز ردعها الاستراتيجي وتوطين تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة.#تفاعل ليصل إليك كل جديد pic.twitter.com/eaeiv61xU3 — TRT عربي (@TRTArabi) July 22, 2025

كشفت شركة "روكتسان" التركية خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025" بإسطنبول، عن أكثر من 60 نظاماً دفاعياً متطوراً، مع عرض صواريخ وأنظمة جديدة تبرز قدرات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية. — TRT عربي (@TRTArabi) July 22, 2025

برلين توافق على تسليح تركيا بـ40 مقاتلة “يوروفايتر” مع تحديد شروط الاستخدام

وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على طلب تركيا لشراء 40 مقاتلة من طراز “يوروفايتر”، على أن يتم تصنيع هذه المقاتلات في المملكة المتحدة مع توريدات فرعية لألمانيا.

وأوضحت مصادر مجلة “دير شبيغل” أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للطلب الذي قدمته أنقرة في مارس 2023.

شددت الحكومة الألمانية على أن استخدام المقاتلات سيكون مقتصراً فقط على الالتزامات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا يجوز استخدامها ضد أي عضو آخر في الحلف، كما تم إبلاغ كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والحكومة البريطانية بهذا القرار.

هذا القرار يأتي بعد فترة من التوتر بين برلين وأنقرة، إذ كان المستشار السابق أولاف شولتس قد فرض حظراً على التسليم في ظل اعتقال عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، لكن الحكومة الجديدة برئاسة فريدريش ميرتس مهدت الطريق لإتمام الصفقة.