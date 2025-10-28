تركيا تكشف مدفعاً ثورياً وتطلق إنتاجاً ضخماً للدبابات والمدرعات

قالت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لوزارة الدفاع التركية إنها أنتجت منظومة مدفع لدبابة ألطاي بعيار 55–120 مليمتر، بلغ طولها الكلي 7 أمتار و118 سنتيمترا ووزنها نحو 3 أطنان.

وأفادت الشركة للأناضول أن منظومة المدفع قادرة على استخدام ذخائر متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي وأن مدىها الفعّال يصل إلى 3000 متر بمعدل رماية يبلغ 6 قذائف في الدقيقة.

وأوضحت الشركة أن المهندسين أنتجوا منظومة مساعدة عبارة عن رشّاش بدقة إصابة عالية يزن نحو 12 كيلوغرامًا بمعدل رماية يقارب 950 طلقة في الدقيقة، وأن الدبابة تتسع لحمل 40 قذيفة، بالإضافة إلى تزويدها بقذائف عيار 120 مليمتر للأهداف الميدانية.

وقال رجب طيب أردوغان خلال حفل افتتاح منشأة شركة بي إم سي في أنقرة إن أبواب حقبة جديدة في تكنولوجيا الدبابات فُتحت عبر ألطاي، وأشار إلى أن خط الإنتاج التسلسلي سينتج شهريًا 8 دبابات ألطاي و10 مدرعات ألطوغ.

وأوضح أردوغان أن تركيا تتقدم نحو الاستقلال التام في صناعاتها الدفاعية وستواصل تطوير مركباتها الجوية والبرية والبحرية بأحدث التقنيات.