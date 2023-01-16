تركيا تُؤكد دعمها لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الاثنين، بديوان المفوضية في طرابلس، سفير دولة تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز والوفد المرافق له في زيارته الأولى للمفوضية.

وبحث اللقاء سبل دعم المقترحات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ودعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

من جهته أثنى يلماز على الجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً على تجديد دعم حكومة بلاده لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، بحسب ما نقل الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.