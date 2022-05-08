تركيا تُدين الهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء

أدانت وزارة الخارجية التركية، الهجوم الذي استهدف نقطة لرفع المياه في سيناء المصرية، وأسفر عن مقتل 11 من عناصر الجيش.

وقدمت الخارجية التركية، في بيان اليوم الأحد، تعازيها لأسر القتلى وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وجاء في البيان: “نسأل الله الرحمة لمن فقد حياته في الهجوم، ونقدم تعازينا لأسرهم وللشعب المصري الشقيق وللدولة المصرية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وأعلن الجيش المصري، أمس السبت، إحباط هجوم إرهابي شمال شرقي البلاد ومقتل 11 عسكريا بينهم ضابط.

وبحسب ما أفاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، فقد أحبطت القوات المصرية هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة، فيما أسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.

وأشار المتحدث باسم القوات المصرية إلى أن مجموعة من العناصر التي وصفها بـ”التكفيرية” نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأضاف أن المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وصرح بأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، وأكد استمرار القوات المسلحة جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، حسب وصفه.