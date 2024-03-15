تركيا تُسلم نسخة من مذكرة التفاهم بشأن عودة الخطوط التركية إلى ليبيا

استقبل وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي بحكومة الوحدة الوطنية خالد نصر سويسي، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز، بحضور رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ونائب رئيس مصلحة الطيران المدني عبد الرحمن بن يوسف ومدير مكتب الأمن بمصلحة الطيران المدني موسى الإدريسي، ومدير مكتب التعاون الدولي بديوان الوزارة عادل بخيت إبراهيم.

ورحب الوكيل في مستهل اللقاء، بالسفير التركي مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين من خلال التعاون الجاري في كافة المجالات وخصوصا النقل الجوي وسبل توطيدها.

بدوره قام سفير تركيا بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الخاصة بعودة حركة الخطوط الجوية التركية إلى المطارات الليبية لوكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي للاطلاع عليها ولمراجعتها، وذلك حتى يتسنى للأطراف التوقيع عليها في أقرب وقت.