تركيا.. تُعلق على تطبيع المغرب مع إسرائيل

تركيا للمغرب تعليقا على تطبيعه مع للكيان الصهيوني: ليس على حساب الفلسطينيين.

أفادت وكالة “الأناضول” بأن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بحث يوم الخميس الماض مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اتفاق التطبيع المبرم بين المملكة والكيان الصهيوني.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن تشاووش أوغلو، أقر في المكالمة التي جرت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق التطبيع الجديد، بحق المغرب كأي دولة أخرى في إقامة العلاقات مع أي بلد يريده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية.

كما أشارت “الأناضول” إلى أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا أيضا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، دون الكشف عن فحوى المكالمة.