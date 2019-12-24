تركيا: على حفتر وقف هجماته على طرابلس وإلا ستتصاعد الأوضاع

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن على حفتر وقف هجماته على العاصمة طرابلس، وإلا ستتصاعد الأوضاع في مناطق مختلفة في ليبيا.

وطالب كالين قوات حفتر بوقف هجماتها على العاصمة طرابلس، مشيراً إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، يقول:

على حفتر وقف هجماته، وإلا سيتصاعد الوضع في مناطق مختلفة في ليبيا. سنواصل دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وتابع: